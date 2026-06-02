«Беременность — это Божий промысел»: Заслуженный врач РФ Наталья Пасман — о 47 годах практики, 7000 спасённых семей и чуде, которое случилось вопреки диагнозу

1 июня Заслуженный врач РФ, профессор, основатель и директор «Клиники профессора Пасман» Наталья Михайловна Пасман отметила 70-летний юбилей. А в прошлом году медицинское учреждение отпраздновало 20-летие. Накануне дня рождения журналист Сиб.фм встретился с Натальей Михайловной, чтобы поговорить о том, как изменилась гинекология и что помогло тысячам женщин стать мамами.

– Наталья Михайловна, с днём рождения Вас! Уже почти полвека вы работаете в системе здравоохранения Новосибирской области. А ваша клиника в прошлом году тоже отметила юбилей. За этот год и за последнюю пятилетку — что можно назвать главными достижениями?

— Самое главное, чем я горжусь, подходя к своему юбилею, — это команда. У нас сложился высокопрофессиональный коллектив из лучших специалистов не только в городе, но и в стране среди частных клиник. Мы работаем на оборудовании высшего класса — и в хирургии, и в ВРТ. Сплав профессионалов, работающих в хороших условиях на современном оборудовании, междисциплинарный подход — это большое достижение.

– Сколько женщин стали мамами благодаря вашей клинике?

— По самым скромным подсчётам — около 7000. Я говорю только о тех, кто пришёл с проблемой ненаступления беременности. Мы вообще стараемся не использовать слово «бесплодие» — оно пугает. Говорим: «ненаступление беременности». И этот посыл вдохновляет пациентов: беременность обязательно наступит после лечения. Есть уникальные истории, когда беременности быть не должно по всем медицинским показателям. Но пациент верит — в Бога, во врача. И всё получается. Я глубоко убеждена: беременность — это Божий промысел. А мы, врачи только помогаем ему. До сих пор для меня рождение новой человеческой жизни является большим Чудом и самым главным событием на Земле и, конечно, в жизни каждой семьи.

– Расскажите самую удивительную историю из практики.

— Была пациентка Таня. Лимфогрануломатоз III стадии, после химиотерапии. Месячных нет два года, фолликулов нет, матка маленькая. Приходит и спрашивает: «У меня есть шанс стать мамой?» Я смотрю на неё — глаза горят. И отвечаю: «Конечно, есть». Она: «Сколько процентов?» — «Один на миллион».

Она была готова на всё. Мы назначили заместительную гормональную терапию. Через три месяца у неё снизился гормон ФСГ с 160 до 30, появился один фолликул. Мы помогли самой минимальной программой ВРТ. Шансов было мало, но она сказала: «Я обязательно стану мамой». И — забеременела. Родила девочку. А потом пришла снова: «Хочу второго ребенка». И второй раз случилось Чудо при нашей минимальной программе ВРТ. Родился мальчик. Сейчас дети учатся успешно в школе.

– Какие главные проблемы репродуктивного здоровья вы видите сегодня?

– Самое главное — поздняя обращаемость. Женщины ждут годами, наблюдаются в женских консультациях. К нам обращаются пациентки старше 50 лет, которые лечатся по 20-25 лет — и не направляются в центры ЭКО, либо направляются, но приходят только через несколько лет

Если женщине 35+ и беременность не наступает в течение года — нужно сразу идти к врачу. Не ждать. Обследовать необходимо пару: и женщину, и мужчину.

Вторая проблема — рост гинекологических заболеваний. Эндометриоз, хронический эндометрит, гиперплазия и полипы эндометрия. Хронический эндометрит является частой причиной и гиперплазии эндометрия, и бесплодия. Один их самых эффективных методов его лечения – лазерная фотодинамическая терапии, которую мы успешно применяем в клинике уже 17 лет.

– Уточните, какая у вас была самая возрастная пациентка, которой помогли стать мамой?

— 56 лет. Но это были особые обстоятельства. Мы можем помочь стать родителями парам в любом возрасте с помощью новых технологий, но все-таки самый лучший возраст для рождения первого здорового ребенка – до 35 лет, а оптимальный – 20-25. И чтобы женщина была здорова, без гормонозависимой патологии, желательное число беременностей и родов: 4-5 с продолжительностью лактации до 12-18 месяцев. По счастью такие пары есть среди наших пациентов, вынашивающих 4ю, 5 и даже 8ю беременность и рожающие здоровых, желанных детей. Для пациенток, имеющих проблемы со здоровьем, включающие онкопатологию, мы успешно применяем программы отсроченное материнство и отцовство, заготавливая и криоконсервируя эмбрионы, переносимые после и лечения заболевания достижения стойкой ремиссии по заболеванию через 12, 24, 48 месяцев и 5 лет.

– Вы работали в мэрии Новосибирска, в должности заместителя начальника управления здравохранения по детству и родовспоможению. Что бы вы изменили в системе гинекологической помощи, если бы вернулись во власть сегодня?

— Я бы вернула министерство здравоохранения в город Новосибирск.

До 1 января 2013 года было областное и городское здравоохранение. Потом их объединили, но в огромном Новосибирске и одной из самых – крупных областей страны очень много задач и проблем.

Я работала в трудные 90-e – c 1993 по 2001 год, под руководством мэра Виктора Александровича Толоконского. Несмотря на разруху и на трудности финансирования, единой командой здравоохранения города и области мы смогли за три года снизить материнскую и перинатальную смертность в три раза, введены в строй недостроенные объекты здравоохранения, построена 4-я детская больница. Как? Создали в мэрии и в региональном Минздраве Экспертный совет, бригаду экстренного реагирования — одну из первых в России. Привлекали интеллектуальный ресурс, объединяли ведущих профессоров для разработки наиболее эффективных направлений и программ в области охраны здоровья. Для снижения числа абортов эффективно работала организованная в 1994 году общественная ассоциация «Планирование семьи».

В 2025 году мы предложили создать экспертный совет по демографии при правительстве Новосибирской области. Тема ключевая, так как рождаемость падает, поколение женщин сейчас малочисленное. Нам нужно объединять усилия и ресурсы, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

– Вашу клинику называют «бутиком» среди частных медицинских центров. Что это значит?

– Да, иногда наши пациенты, особенно приезжающие из других городов и 42 стран мира, так говорят. Это высокая оценка связана с тем, что у нас авторские технологии, уникальный подход, врачи принимают не 15-20 минут, а час, полтора, три — сколько нужно пациенту.

К нам часто приходят как в последнюю инстанцию, обойдя все центры города, посетив другие страны: Францию, Израиль, Бельгию, Норвегию, Англию, США — и в итоге становятся мамами здесь, в Новосибирске. В 25% без ЭКО, без сложных протоколов после правильно подобранного лечения, с использованием новых запатентованных технологий и эффективной реабилитации, разработанных в клинике. Клиника в течение 18 лет является базой НГУ, у нас консультируют сложных пациентов 16 профессоров и докторов наук, поэтому мы имеем возможность проведения междисциплинарного консилиума по любой специальности. Гордимся тем, что наши восемь выпускников работают рядом с наставниками-профессорами, перенимая их уникальный опыт. В наших операционных благодаря безопасному анестезиологическому обеспечению (а это высоко профессиональные кадры и современная наркозно-дыхательная и следящая аппаратура), тщательной предоперационнгой подготовке пациентов мы имеем возможность проводить симультатнные операции с участием хирургов-эндоскопистов, урологов, гинекологов, проктологов, сосудистых хирургов. Золотые руки наших специалистов помогают провести от трёх до семи операций под наркозом, а эффективная реабилитация позволяет уже в течение ближайшего времени после операции вернуть пациенту здоровье и обрести новое качество жизни. Все наши сотрудники руководствуются золотым правилом: «В медицине главное — желание помочь пациенту и относиться к нему нужно так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе».

Редакция Сиб.фм от всей души поздравляет Наталью Михайловну Пасман с 70-летним юбилеем! Желаем выдающемуся медику, учёному и наставнику крепкого здоровья, новых профессиональных побед и благодарных пациентов. Пусть каждый день приносит радость, а тепло ваших рук и сердца и дальше помогает появляться на свет новой жизни!

Досье: Наталья Михайловна Пасман — доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ. Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института медицины и медицинских технологий НГУ. Член Правления Российского общества акушеров-гинекологов. Директор ООО «Клиника профессора Пасман». Врач — акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. Стаж — 47 лет.