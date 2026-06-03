Полиция Новосибирска задержала участников опасных гонок ради контента

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска пресекли несанкционированные автомобильные заезды на парковке у торгового центра «Мега». Компания молодых людей организовала дрифт ради съёмки зрелищного видеоролика для социальных сетей. Инспекторы оперативно прибыли на место и прекратили опасные манёвры. Подробности случившегося 2 июня обнародовали в региональном управлении МВД.

Некоторые участники встречи повели себя вызывающе: пытались спорить с полицейскими и оказывать сопротивление. Самых активных задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

В общей сложности на нарушителей составили более 30 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения. Ещё два человека получили административные материалы за распитие спиртных напитков в общественном месте. Двоих задержали за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что водитель уснул за рулём и погубил 7-летнюю девочку в Новосибирской области.