Водитель уснул за рулём и погубил 7-летнюю девочку в Новосибирской области

3 июня утром в Карасукском районе в районе 405 километра дороги К-17р произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель «Ауди А-6» 1981 года рождения уснул за рулём. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пассажирка – девочка 2019 года рождения скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске водитель погиб после столкновения с опорой освещения.