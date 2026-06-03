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проиcшествия

Водитель уснул за рулём и погубил 7-летнюю девочку в Новосибирской области

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
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3 июня утром в Карасукском районе в районе 405 километра дороги К-17р произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель «Ауди А-6» 1981 года рождения уснул за рулём. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пассажирка – девочка 2019 года рождения скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске водитель погиб после столкновения с опорой освещения.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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