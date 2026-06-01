В Новосибирске водитель погиб после столкновения с опорой освещения

В Новосибирске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль врезался в столб, водитель погиб.

По данным городской Госавтоинспекции, авария случилась 1 июня около 13:05 в Ленинском районе. 47-летний мужчина управлял автомобилем «Фольксваген Каравелла» и двигался по улице Хилокской со стороны улицы Петухова.

В районе дома №6 на улице Суходольской машина по неустановленной причине выехала на препятствие и врезалась в опору уличного освещения.

От полученных травм водитель скончался на месте. На месте работали сотрудники ГАИ. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.