Автомаршрут через Новосибирск возглавил пятёрку самых живописных дорог России

Телеканал «Моя Планета» и издание Russian Traveler подвели итоги народного голосования за самый привлекательный автомобильный маршрут России. Безоговорочным лидером стал Чуйский тракт, набравший 26,2 процента голосов.

Эта легендарная трасса Р-256 берёт начало именно в Новосибирске, пересекает Алтайский край и Республику Алтай, финишируя у монгольской границы. Уникальность дороги в том, что она пронизывает сразу четыре климатических пояса: путешественники видят и лесостепь, и каменистую пустыню, и альпийские луга, и густые таёжные леса.

На второй строчке оказались горные ущелья Кабардино-Балкарии с Эльбрусом, набравшие 13 процентов. Третье место с 11,2 процента занял маршрут вокруг Ладожского озера. Далее следуют дороги Восточного Крыма с 10,7 процента и Кольский полуостров с 8,9 процента.

Популярность Чуйского тракта не случайна. Он определён как пилотный проект для развития автомототуризма и караванинга в стране. Только за 2025 год трафик на трассе вырос на 16 процентов. В мае 2026 года три сибирских региона, включая Новосибирскую область, подписали соглашение о создании национального туристического маршрута «Чуйский тракт». Программа рассчитана на полтора-два дня пребывания в каждом субъекте. Финальный вариант маршрута планируют разработать к 2027 году.

Тем временем на федеральном уровне уже прорабатывают инфраструктурные вопросы. Ещё в 2024 году губернатор Андрей Травников обсуждал с премьер-министром Михаилом Мишустиным проект капитального ремонта тракта. В перспективе дорожное полотно намерены расширить с двух до четырёх полос. Кроме того, как заявляли в Минэкономразвития РФ, вдоль федеральных трасс по всей стране откроют около 200 многофункциональных зон придорожного сервиса. Так что маршрут из Новосибирска на Алтай обещает стать ещё комфортнее для автотуристов.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Новосибирске на этой неделе превысит 30-градусную отметку.