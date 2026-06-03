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общество

На маршрут № 43 в Новосибирске нашли перевозчика

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
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Конкурс по выбору перевозчика на маршрут № 43 «Ул. Кутателадзе – Ул. Таврическая» завершился без конкуренции. Это следует из протокола, размещённого на сайте мэрии.

На участие была подана единственная заявка – от ООО «Маршрутка НСО». Комиссия признала эту заявку соответствующими требованиям конкурсной документации. Принято решение выдать компании свидетельство и карты маршрута, сообщается в протоколе.

Запуск маршрута запланирован на 1 июля.

Напомним, что конкурс на выбор перевозчика на данный маршрут был объявлен в феврале 2026 года.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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