На маршрут № 43 в Новосибирске нашли перевозчика

Конкурс по выбору перевозчика на маршрут № 43 «Ул. Кутателадзе – Ул. Таврическая» завершился без конкуренции. Это следует из протокола, размещённого на сайте мэрии.

На участие была подана единственная заявка – от ООО «Маршрутка НСО». Комиссия признала эту заявку соответствующими требованиям конкурсной документации. Принято решение выдать компании свидетельство и карты маршрута, сообщается в протоколе.

Запуск маршрута запланирован на 1 июля.

Напомним, что конкурс на выбор перевозчика на данный маршрут был объявлен в феврале 2026 года.