В Новосибирске встала маршрутка №43 — перевозчик ушёл, власти ищут замену

В Новосибирске временно приостановлено движение маршрутного такси №43. Как сообщили в департаменте транспорта мэрии, прежний перевозчик отказался продолжать работу.

В настоящее время городские власти ищут замену. Объявлен конкурс на право обслуживать направление. Когда на маршрут выйдут новые машины — пока не уточняется.

Пассажирам, которые привыкли пользоваться этим маршрутом, рекомендовано временно пользоваться альтернативными видами транспорта.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске могут поменять девять маршрутов общественного транспорта.