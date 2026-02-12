82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 18:45
пробки
7/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 18:45
пробки
7/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
сегодня 16:35
общество

В Новосибирске встала маршрутка №43 — перевозчик ушёл, власти ищут замену

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске временно приостановлено движение маршрутного такси №43. Как сообщили в департаменте транспорта мэрии, прежний перевозчик отказался продолжать работу.

В настоящее время городские власти ищут замену. Объявлен конкурс на право обслуживать направление. Когда на маршрут выйдут новые машины — пока не уточняется.

Пассажирам, которые привыкли пользоваться этим маршрутом, рекомендовано временно пользоваться альтернативными видами транспорта.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске могут поменять девять маршрутов общественного транспорта.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.