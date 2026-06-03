Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор мошеннику, обокравшему граждан в пандемию

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 41-летнему местному жителю, который в разгар пандемии наживался на чужом доверии.

Мужчину признали виновным в серии мошенничеств. В 2020–2021 годах он выдавал себя за руководителя процветающей фирмы, якобы занимавшейся оптовыми поставками хозяйственных товаров. В ход шли медицинские маски, строительные мешки и прочий востребованный в тот период ассортимент.

Аферист мастерски втирался в доверие. Потерпевшие верили в его коммерческий успех и отдавали либо деньги, либо сам товар под реализацию. Дальше всё шло по классической схеме: получив чужое имущество, лже-директор попросту исчезал. Общая сумма ущерба, установленная следствием, превысила 27 миллионов рублей. Все вырученные средства, включая доходы от перепродажи полученного товара, он потратил исключительно на личные нужды. Теперь за свою изобретательность мошеннику придётся расплачиваться свободой.

Ранее сообщалось, что мошенники маскируются под школьных психологов, чтобы похитить деньги родителей.