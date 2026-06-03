Рыжий среди серебристых: в зоопарке Новосибирска родился редкий дымчатый лангур

В Новосибирском зоопарке имени Шило очередное пополнение – на свет появился детёныш дымчатого очкового лангура. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Дымчатые очковые лангуры – это редкие приматы, обитающие в лесах Юго-Восточной Азии. Главная особенность малыша – яркий огненно-рыжий окрас, из-за которого он совсем не похож на серебристо-коричневых взрослых лангуров. Сейчас детёныш находится рядом с мамой и постепенно знакомится с окружающим миром.

В зоопарке отметили, что появление малыша – большая радость и важный результат работы по сохранению редких видов. Всех желающих приглашают познакомиться с маленьким рыжим новосёлом.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирском зоопарке родился редкий малыш оцелот, который уже пробует мясо и играет с игрушками.