В Новосибирском зоопарке родился редкий малыш оцелот — он уже пробует мясо и играет с игрушками

В Новосибирском зоопарке родился детёныш оцелота. Маленький хищник уже начал выходить на прогулки и осваивать окружающую территорию. Оцелоты — редкие животные, занесённые в Международную Красную книгу. Своим пятнистым окрасом и грациозными движениями они напоминают миниатюрных ягуаров.

О пополнении сообщили в пресс-службе зоосада. Зоологи рассказали, что малыш появился на свет 2 марта. Пока он питается материнским молоком, хотя уже пробует мясо. Детёныш активно играет с игрушками и исследует вольер. В случае опасности он прячется в домик под присмотром матери. Для самки оцелота это уже третий малыш — она проявляет себя как очень заботливая родительница.

В естественной среде изучать оцелотов крайне сложно из‑за их скрытного образа жизни. Новосибирский зоопарк — одно из немногих мест в России, где можно увидеть детёнышей этого редкого вида.

