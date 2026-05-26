Спасённые в Приморье гималайские медвежата вышли в уличный вольер Новосибирского зоопарка

Двое осиротевших медвежат гималайской медведицы, которых спасли в Приморском крае, прибыли в Новосибирский зоопарк и впервые вышли в уличный вольер. История началась в марте 2026 года — крошечных детёнышей нашли одних в густом лесу. Сотрудники приморского охотнадзора доставили их в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка, который занимается спасением редких хищников.

Специалисты центра выходили медвежат. Животные окрепли, восстановились и 29 апреля отправились в Новосибирск. В зоопарке малыши прошли карантин и адаптировались к новому месту. Зоологи и ветеринары следили за их состоянием — сейчас медвежата здоровы и чувствуют себя в безопасности.

25 мая они впервые вышли в уличный вольер. В телеграм-канале зоопарка сообщили, что теперь медвежата могут гулять на свежем воздухе, играть и познавать мир вокруг, и пригласили посетителей познакомиться с малышами.

