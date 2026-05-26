82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 17:23
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
26 мая, 17:23
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 11:40
общество

Спасённые в Приморье гималайские медвежата вышли в уличный вольер Новосибирского зоопарка

Фото: Сиб.фм / Центр "Тигр"
Подпишитесь на Telegram-канал

Двое осиротевших медвежат гималайской медведицы, которых спасли в Приморском крае, прибыли в Новосибирский зоопарк и впервые вышли в уличный вольер. История началась в марте 2026 года — крошечных детёнышей нашли одних в густом лесу. Сотрудники приморского охотнадзора доставили их в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка, который занимается спасением редких хищников.

Специалисты центра выходили медвежат. Животные окрепли, восстановились и 29 апреля отправились в Новосибирск. В зоопарке малыши прошли карантин и адаптировались к новому месту. Зоологи и ветеринары следили за их состоянием — сейчас медвежата здоровы и чувствуют себя в безопасности.

25 мая они впервые вышли в уличный вольер. В телеграм-канале зоопарка сообщили, что теперь медвежата могут гулять на свежем воздухе, играть и познавать мир вокруг, и пригласили посетителей познакомиться с малышами.

Ранее сообщалось, что в новосибирском зоопарке у кенгуру Бонни и Ириски родился детёныш.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.