вчера 22:00
общество

В новосибирском зоопарке у кенгуру Бонни и Ириски родился детёныш

Фото: Сиб.фм / пресс-служба зоопарка
В новосибирском зоопарке «Обитаемый остров» на левом берегу появился новый обитатель. У кенгуру Бонни и Ириски родился детёныш.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, малыш пока не покидает сумку матери надолго. При этом он уже проявляет любопытство и начинает осваивать окружающее пространство.

Сотрудники зоопарка отметили, что вскоре кенгурёнок станет более самостоятельным и начнёт делать первые уверенные прыжки рядом с родителями.

Посетителям предложили придумать имя для новорождённого. Лучшие варианты рассмотрят сотрудники зоопарка.

0
Игорь Кириченко
Журналист

