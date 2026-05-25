В новосибирском зоопарке у кенгуру Бонни и Ириски родился детёныш

В новосибирском зоопарке «Обитаемый остров» на левом берегу появился новый обитатель. У кенгуру Бонни и Ириски родился детёныш.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, малыш пока не покидает сумку матери надолго. При этом он уже проявляет любопытство и начинает осваивать окружающее пространство.

Сотрудники зоопарка отметили, что вскоре кенгурёнок станет более самостоятельным и начнёт делать первые уверенные прыжки рядом с родителями.

Посетителям предложили придумать имя для новорождённого. Лучшие варианты рассмотрят сотрудники зоопарка.