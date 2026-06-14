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общество

ФК «Сибирь» взял бронзу и поборется за выход в первый дивизион

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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Футбольный клуб ФК «Сибирь» завоевал бронзовые медали в группе «Золото» Второй лиги А. Теперь команда продолжит борьбу за выход в первый дивизион.

В заключительном, 18-м туре первенства России по футболу новосибирцы сыграли вничью с астраханским «Волгарем». Матч завершился со счетом 1:1.

По итогам сезона команда набрала 32 очка. Столько же оказалось у «Текстильщика», однако соперник опередил новосибирцев по личным встречам и получил прямую путевку в Первую лигу.

«Ленинградец» завершил сезон на первом месте с 34 очками.

Теперь «Сибирь» проведет переходные матчи за право выхода в следующий дивизион. Соперником станет московский ФК «Велес».

Первый матч пройдет в Москве 17 июня. Ответная игра состоится 21 июня в Новосибирске в манеже «Заря».

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Игорь Кириченко
Журналист

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