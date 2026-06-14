В Новосибирском зоопарке прошёл праздник оленей

В Новосибирский зоопарк имени Шило 14 июня состоялся экологический праздник, посвященный семейству оленевых. Мероприятие стало частью летней программы зоопарка и собрало посетителей всех возрастов.

Сейчас в коллекции зоопарка содержится семь видов оленевых. Среди них сибирская косуля, алтайский марал и северный олень. Специалисты отмечают, что каждый вид требует особых условий содержания и отдельного подхода к рациону.

Оленевые считаются одной из самых разнообразных групп млекопитающих. В мире насчитывается около 50 видов, которые обитают почти на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды.

Посетителям рассказали и о необычных особенностях животных. Например, у северных оленей рога есть не только у самцов, но и у самок. У водяного оленя рога отсутствуют вовсе.

Также северные олени могут менять оттенок глаз в зависимости от сезона. Их копыта приспосабливаются к разным типам поверхности и погодным условиям.

Праздник позволил гостям ближе познакомиться с животными и узнать больше о представителях одного из самых известных семейств дикой природы.