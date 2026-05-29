сегодня 21:30
общество

В Новосибирске введут режим повышенной готовности из-за аварийного дома

Мэрия Новосибирска подготовила проект постановления о введении режима «повышенная готовность» в Первомайском районе. Причиной стало аварийное состояние многоквартирного дома №29 на улице Красный Факел.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте городской администрации.

По данным проекта, специалисты департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства должны обследовать здание в течение десяти дней после публикации постановления.

Жителям аварийного дома предложат временное размещение в помещениях маневренного фонда. Там они смогут находиться до завершения расселения.

Администрация Первомайского района должна уведомить жильцов о введении особого режима и разъяснить меры безопасности.

Также предусмотрен контроль за состоянием несущих конструкций здания. Отчёты о состоянии дома будут направлять в профильные городские департаменты.

Управляющей компании рекомендовано ежедневно проверять прочность конструкций и оперативно сообщать о любых признаках ухудшения состояния здания.

Игорь Кириченко
Журналист

