Под «Лунную сонату» и слёзы родных: в Новосибирске простились с медиаменеджером Аликом Лондоном

2 июня в Новосибирске прошла церемония прощания с Александром Лондоном — знаковой фигурой медиамира города. Для многих он навсегда остался Аликом Лондоном — человеком, стоявшим у истоков независимого телевидения в Новосибирске.

Панихида состоялась в траурном зале на улице Потанинской. К гробу тянулась почти нескончаемая вереница людей — родственники, коллеги, друзья, все, кто хотел отдать последнюю дань памяти усопшему. Звучала «Лунная соната» Бетховена. Было сказано много искренних слов о человеке, преданном своему делу и близким.

Основатель НТН

Александр Лондон — личность, без которой невозможно представить историю новосибирской журналистики. Совместно с братом Яковом Лондоном он основал телеканал НТН — один из первых негосударственных телеканалов в Новосибирске. В 90-е и начале 2000-х годов НТН стал символом свободной журналистики, независимого взгляда на события в городе и стране.

Когда от продолжительной болезни умер брат, Алик Лондон не дал умереть общему делу. Он возродил прекративший существование медиапроект, дав ему новое имя — НТН-24.

В эфире НТН-24 поднимались актуальные социальные проблемы, выходили критические репортажи о представителях власти и политиках. Канал направлял запросы в правоохранительные органы, освещал нарушения и предоставлял платформу для неуслышанных.

Многие из тех, кто пришел проститься, отмечали: Алик был бесстрашным и преданным большому делу человеком, отличавшимся огромной силой духа.

Свет в окне, который не погаснет

О несгибаемом характере и всесторонней поддержке говорил племянник покойного.

«После смерти моего отца дядя сделал всё, чтобы я как можно меньше это чувствовал, — вспоминал молодой человек. — Ты до конца знал, что, пока горит свет в его окне, можно прийти за помощью. Он был очень смелым до самого конца. И таким мы его и запомним».

Дочь Лондона, стоя у гроба со слезами на глазах, призналась, что ей будет очень не хватать отца.

«Очень жаль, что он не сможет прийти на мой выпускной, но он сверху нас видит. Нам будет очень тебя не хватать, папочка», — сказала она.

Всю церемонию прощания к гробу тянулись люди, оставляя цветы и вспоминая ушедшего товарища. Под звуки «Лунной сонаты» Новосибирск простился с Александром Лондоном — с надеждой, что его дело будет жить.

Редакция Сиб.фм выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Лондона.