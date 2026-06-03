Будущие инженеры из Новосибирска подготовили прототип для престижной гоночной битвы

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ собрали опытный образец гоночного автомобиля. В перспективе машину планируют выставить на престижных инженерных соревнованиях «Формула Студент» в Ленинградской области. О подробностях проекта рассказали в пресс-службе вуза.

За основу разработчики взяли уже существующую гоночную модель. Руководитель Центра студенческой проектной деятельности Владимир Филиппов пояснил, что такой подход продиктован жёсткими требованиями чемпионата к габаритам, весу, раме и безопасности. При этом готовая конструкция оставляет простор для внедрения собственных инженерных решений.

Большую часть деталей студенты изготовили самостоятельно. В список вошли рама, кронштейны, крепёжные пластины, элементы подвески и защитные конструкции. Мотор, колёса, шины и часть рулевой системы приобрели в готовом виде, чтобы не тратить время на узлы, где самостоятельное производство неоправданно. Значительные усилия ушли на подгонку рамы под рулевую рейку и настройку тормозной системы.

Сейчас прототип карта с двигателем объёмом 140 кубических сантиметров полностью готов и уже прошёл первые испытания для выявления слабых мест. Однако выставлять его на соревнования в текущем году команда не планирует. Приоритетная задача — исправить все недочёты и довести машину до совершенства.

Ранее сообщалось, что студенты НГТУ НЭТИ стали чемпионами России по шахматам в Сочи.