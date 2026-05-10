вчера 20:15
спорт

Студенты НГТУ НЭТИ стали чемпионами России по шахматам в Сочи

Фото: magnific / опубликовано на Сиб.фм
В Сочи завершился командный чемпионат России по шахматам. Золото взяли студенты НГТУ НЭТИ, выступавшие за сборную Новосибирской области.

Турнир проходил с 26 апреля по 7 мая 2026 года, собрав более 400 спортсменов из 80 команд. Новосибирские шахматисты выиграли пять партий, две свели вничью и одну проиграли. Среди победителей — студенты Эрдэм Хубукшанов, Алексей Грачев, Даниил Плясунов и выпускники Роман Кезин, Эрик Обгольц. Тренировал команду международный гроссмейстер Дмитрий Бочаров.

Ранее Сиб.фм писал о продаже в Новосибирске шахмат за миллиард.

Тимур Панкратов
Журналист

