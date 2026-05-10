Движение к селу Золотая Грива в Новосибирской области полностью перекрыто из-за паводка

В Чулымском районе Новосибирской области паводок нарушил транспортное сообщение с селом Золотая Грива. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД региона.

В ночь на 10 мая интенсивный подъём воды полностью размыл временную объездную дорогу через реку Каячка, из-за чего проезд к населённому пункту стал невозможен для всех видов транспорта.

Напомним, в начале апреля ГКУ НСО ТУАД заключило государственный контракт с АО «АВТОДОРСТРОЙ» на реконструкцию моста через Каячку на 11-м километре трассы «8 км а/д «К-36» – Золотая Грива». Старый мост уже полностью демонтирован, сейчас на его месте возводится новая переправа. Чтобы обеспечить транспортную доступность окрестных сёл на время строительства, проектом изначально предусматривалась временная объездная дорога, однако справиться с напором большой воды она не смогла.

Сейчас движение по временному объезду официально закрыто. Вопрос о восстановлении проезда будет решён только после того, как уровень воды в реке пойдёт на спад. Ситуация находится на контроле ТУАД Новосибирской области, о возобновлении ведомство сообщит дополнительно. Завершить реконструкцию основного моста и ввести объект в эксплуатацию подрядчик планирует 15 октября 2026 года.