82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 мая, 08:44
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
11 мая, 08:44
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 14:53
общество

За липовую прописку иностранца суд оштрафовал жительницу Новосибирской области на 60 тысяч рублей

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Подпишитесь на Telegram-канал

Колыванский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд установил, что в начале декабря прошлого года подсудимая оформила гражданину Республики Таджикистан регистрацию по месту жительства в селе Кандаурово Колыванского района. При этом предоставлять ему жилое помещение для реального проживания она не собиралась. Вину в содеянном женщина полностью признала и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

При вынесении приговора служители Фемиды учли все обстоятельства и применили положения статьи 64 Уголовного кодекса, позволяющей назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом. В итоге подсудимую признали виновной и приговорили к денежному штрафу в размере 60 тысяч рублей. Выплачивать эту сумму ей разрешили в рассрочку на полгода ежемесячными платежами по 10 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что из Новосибирской области выдворили 55 нелегальных мигрантов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.