За липовую прописку иностранца суд оштрафовал жительницу Новосибирской области на 60 тысяч рублей

Колыванский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд установил, что в начале декабря прошлого года подсудимая оформила гражданину Республики Таджикистан регистрацию по месту жительства в селе Кандаурово Колыванского района. При этом предоставлять ему жилое помещение для реального проживания она не собиралась. Вину в содеянном женщина полностью признала и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

При вынесении приговора служители Фемиды учли все обстоятельства и применили положения статьи 64 Уголовного кодекса, позволяющей назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом. В итоге подсудимую признали виновной и приговорили к денежному штрафу в размере 60 тысяч рублей. Выплачивать эту сумму ей разрешили в рассрочку на полгода ежемесячными платежами по 10 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

