В Новосибирске спасатели МАСС ночью убрали опасный козырёк у подъезда дома

Ночью сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска выезжали к жилому дому на улице Выставочная, 4. Поводом для вызова стало сообщение об опасной ситуации, которая возникла прямо у входа в подъезд. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что козырёк опасно навис над входной группой, полностью блокируя проход для жильцов.

Специалисты оперативно провели демонтаж аварийного элемента и устранили угрозу обрушения, после чего вход в подъезд был разблокирован. Пострадавших нет.

