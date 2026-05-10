В Новосибирске хотят на 100% обновить троллейбусный парк

Мэрия Новосибирска обнародовала инвестиционное послание главы города Максима Кудрявцева на 2026 год, в котором отдельное внимание уделено модернизации общественного транспорта.

По данным муниципалитета, троллейбусный парк города обновлён уже на 80%, а в перспективе власти намерены полностью заменить весь подвижной состав. Также совместно с предприятием «БКМ-Сибирь» продолжается обновление трамвайного хозяйства: в прошлом году на 13-й маршрут вышли девять новых вагонов.

Отдельно говорится о развитии новосибирского метрополитена. Прошлый год назван для метро прорывным: благодаря поддержке областного бюджета удалось приобрести пять современных пятивагонных составов «Ермак».

Власти также зафиксировали рост доли пассажиров, выбирающих муниципальный транспорт. Сейчас с учётом метро на него приходится порядка 70% всех перевозок в городе, а в планах – увеличить этот показатель ещё на 5%.

Ещё одним направлением работы станет обновление конечных остановочных пунктов, для чего город намерен привлекать частные инвестиции. Во втором квартале нынешнего года мэрия планирует объявить конкурс на строительство новой конечной остановки на улице Учительская. Под проект уже сформирован земельный участок, а предполагаемый объём вложений оценивается в 390 миллионов рублей. Предусмотрено возведение здания площадью около трёх тысяч квадратных метров.

Также ведётся формирование площадки для будущего конечного пункта на улице Никитина – объект передадут «Горэлектротранспорту» для оформления инвестиционного договора.

