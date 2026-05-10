вчера 16:15
общество

В Новосибирске продают Chevrolet 1991 года с пробегом 300 тысяч километров

В Новосибирске выставили на продажу Chevrolet Caprice 1991 года выпуска. Владелец оценил раритетный седан в 950 тыс. рублей. По данным из объявления, пробег автомобиля составляет 300 тыс. км.

Машина укомплектована двигателем объёмом 5,7 литра (TBI), который был заменён на малопробежный агрегат примерно в 2022 году. Ходовая часть находится в удовлетворительном состоянии. Кузов и рама не повреждены коррозией, серьёзных ремонтов не проводилось. У автомобиля оригинальные документы, на кузове сохранились заводские наклейки.

Одна особенность: паспорт транспортного средства указывает 1994 год выпуска, тогда как по VIN-номеру машина 1991 года. Такие расхождения были не редкостью при оформлении автомобилей в советское и постсоветское время.

Chevrolet Caprice относится к полноразмерным рамным седанам от General Motors. Четвёртое поколение получило обтекаемый кузов и улучшенную аэродинамику. Автомобили оснащались бензиновыми восьмицилиндровыми двигателями объёмом 5,0 и 5,7 литра в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Тимур Панкратов
Журналист

