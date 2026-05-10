В Новосибирской области детская заболеваемость туберкулезом выросла почти на 75%

В 2025 году в Новосибирской области зафиксировано 119 случаев заражения туберкулезом среди несовершеннолетних. По сравнению с показателями 2024-го прирост составил 74,8%. Такие данные приводятся в докладе уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко.

Особенно заметное увеличение числа заболевших наблюдается среди подростков в возрасте 15–17 лет. За год оно выросло на 57,2% — до 33 человек.

При этом эксперты обращают внимание и на позитивные тенденции. На протяжении пяти лет в регионе не регистрируется ни одного случая детской смертности от туберкулеза. Сохраняется и высокий уровень вакцинации новорожденных — прививку получили около 95,5% младенцев.

В регионе действует профилактическая норма: ребенок, чьи родители отказались от диагностики туберкулеза, не может посещать образовательное учреждение без заключения фтизиатра. Это сделано для предотвращения распространения инфекции.

Однако проверки Роспотребнадзора показали, что не везде этот порядок соблюдается. В некоторых школах и детских садах детей принимали без необходимых медицинских документов. Кроме того, часть сотрудников этих учреждений не проходила обязательную флюорографию более года.

Власти региона заявляют, что продолжат усиливать контроль в системе образования и здравоохранения.