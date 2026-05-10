Уголовное дело по факту смерти ветеринара Сергея Тура не возбудили

Прокуратура Новосибирской области не нашла оснований для возбуждения уголовного дела по факту смерти руководителя отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий областного управления ветеринарии Сергея Тура. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Тело 53-летнего чиновника обнаружили в конце апреля. Официальные причины случившегося не раскрывались. По данным проверки, признаков криминального характера не установлено.

Трагедия произошла на фоне громкого скандала, связанного с изъятием и забоем скота в регионе. Фермеры выражали несогласие с действиями ветеринарных служб и указывали на отсутствие документов с подтверждением диагнозов животных.

В ходе обсуждения ситуации также поднимались вопросы законности изъятия скота, размера компенсаций владельцам и оснований для проведения подобных мероприятий. Общественный резонанс не повлиял на решение прокуратуры: криминальной составляющей в смерти ветеринара не обнаружено.