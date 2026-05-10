82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 мая, 08:42
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
11 мая, 08:42
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 16:55
общество

Октябрьский мост в Новосибирске начнут ремонтировать с 2027 года

Фото: Яндекс. Карты / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Капитальный ремонт Октябрьского (Коммунального) моста в Новосибирске планируют завершить в период с 2027 по 2030 год. Общая стоимость работ оценена в 1,5 миллиарда рублей.

Состояние старейшего моста через Обь признали «ограниченно работоспособным» ещё в 2018 году. Изначально ремонт хотели начать в 2021-м, но конкурс на подрядчика объявили только весной 2022 года после вмешательства прокуратуры. Работы стартовали в том же году и должны были закончиться к 2024-му, однако из-за низких темпов контракт с предыдущим подрядчиком расторгли.

В 2026 году строительно-монтажные работы на Октябрьском мосту проводиться не будут. Причина — запланированный ремонт Димитровского моста. Активная фаза реконструкции начнётся с 2027 года при условии поступления бюджетных средств.

Предстоит отремонтировать эстакадную часть и русловые опоры, нанести антикоррозийное покрытие, обновить наружное освещение и судовую сигнализацию.

Сметная документация уже разработана, получено сводное экспертное заключение.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в max

Тимур Панкратов
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.