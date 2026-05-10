Октябрьский мост в Новосибирске начнут ремонтировать с 2027 года

Капитальный ремонт Октябрьского (Коммунального) моста в Новосибирске планируют завершить в период с 2027 по 2030 год. Общая стоимость работ оценена в 1,5 миллиарда рублей.

Состояние старейшего моста через Обь признали «ограниченно работоспособным» ещё в 2018 году. Изначально ремонт хотели начать в 2021-м, но конкурс на подрядчика объявили только весной 2022 года после вмешательства прокуратуры. Работы стартовали в том же году и должны были закончиться к 2024-му, однако из-за низких темпов контракт с предыдущим подрядчиком расторгли.

В 2026 году строительно-монтажные работы на Октябрьском мосту проводиться не будут. Причина — запланированный ремонт Димитровского моста. Активная фаза реконструкции начнётся с 2027 года при условии поступления бюджетных средств.

Предстоит отремонтировать эстакадную часть и русловые опоры, нанести антикоррозийное покрытие, обновить наружное освещение и судовую сигнализацию.

Сметная документация уже разработана, получено сводное экспертное заключение.