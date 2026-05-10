вчера 17:55
общество

Новосибирцы помогут диким животным через «Госуслуги»

Фото: magnific / опубликовано на Сиб.фм
В Новосибирской области объявлен разовый приём заявок на участие в мероприятиях по уходу за дикими животными в охотничьих хозяйствах. Заполнить заявление можно будет только 13 мая 2026 года — с полуночи до 23:59. В Минприроды предупредили, что в другие дни документы не примут.

Программа предполагает помощь зверям: разрешено обустраивать подкормочные площадки, делать солонцы (места с солью) и улучшать среду обитания. Особенно это актуально зимой, когда корма не хватает.

Подать заявку можно исключительно через портал «Госуслуги» с электронной подписью «ГосКлюч». От одного человека разрешено направить несколько заявлений — по одному на каждый вид зверей (например, отдельно на лося и на косулю). Если вы планируете создать место для подкормки, нужно приложить правоустанавливающие документы на участок: свидетельство о собственности, договор аренды или субаренды. Срок их действия должен истекать не раньше 1 ноября 2026 года.

Заявки будут рассматривать 10 рабочих дней с момента окончания приёма. Результаты опубликуют на официальном сайте министерства.

Тимур Панкратов
Журналист

