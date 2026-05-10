вчера 18:37
общество

Жители Новосибирской области массово отказываются от наследства из-за долгов умерших родственников

Жители Новосибирской области всё чаще решают не вступать в наследство после того, как узнают о неоплаченных кредитах и других обязательствах умерших родственников.

Как пояснили в региональной Нотариальной палате, особое распространение такая практика получила в ситуациях, когда сумма долгов существенно превышает стоимость переходящего по наследству имущества. С тех пор как нотариусы начали заранее уведомлять потенциальных наследников о наличии задолженностей, число отказов заметно выросло. Точной статистики не ведётся, но, по словам специалистов, такие случаи перестали быть редкими.

В палате также прокомментировали популярные в сети мифы о так называемых «словах-триггерах», с помощью которых якобы можно повлиять на судьбу наследства. Подобные утверждения не соответствуют действительности. Документ составляется в строгой письменной форме, закон не допускает неоднозначных формулировок, кодов и шифров. Если человек хочет лишить наследства конкретного родственника, это указывается прямо, без всяких уловок.

Чаще всего поводом для обращения в суд становится либо ошибка в личных данных наследодателя, либо несогласие с разделом имущества. Как добавили в палате, технические неточности рассматриваются в упрощённом порядке, так как в таких случаях нет спора о праве.

Тимур Панкратов
Журналист

