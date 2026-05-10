Цены на яблоки в Новосибирской области выросли с начала 2026 года

Яблоки в Новосибирской области продолжают дорожать. К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата, проанализировав динамику цен за первые три месяца 2026 года.

Согласно отчёту, в январе килограмм фруктов в среднем обходился покупателям в 183,33 рубля. В феврале ценник поднялся до 186,50 рубля, а в марте достиг 186,70 рубля. Таким образом, с начала года прирост составил более трёх рублей за килограмм.

Причины роста цен в отчёте не указаны.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцы могут легально подкормить диких косуль и оленей.