вчера 19:35
общество

В Новосибирской области начали продавать координаты грибных мест

С началом сезона сморчковых шапочек в регионе вырос интерес к сбору грибов. Жители массово отправились в леса и при удачном знании мест собирают их целыми вёдрами. В паблике «Грибные истории НСО» появились объявления о продаже координат урожайных полян. Информацию оценивают в 300 рублей.

Опытные грибники подтверждают, что такая практика появляется и в регионе. Житель Искитимского района Константин Зеленцов рассказал, что обмен данными о грибных точках иногда становится платным. Особенно редко делятся местами, где растут белые грибы или грузди. Сморчковые шапочки — исключение: ими готовы делиться за небольшую сумму.

В других регионах цены на «грибные GPS» достигают нескольких тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал о штрафах для новосибирских грибников.

