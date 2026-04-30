Новосибирским грибникам напомнили о штрафах за «тихую охоту»

Сбор грибов в лесах Новосибирской области остается разрешенным для личных нужд, однако в 2026 году контроль за «тихой охотой» ужесточился. Юристы предупреждают: незнание ограничений может обернуться серьезными последствиями.

Под строгим запретом — особо охраняемые природные территории: заповедники, нацпарки и заказники региона. Сбор любых дикороссов там карается административными штрафами и конфискацией. Также нельзя трогать виды, внесенные в Красную книгу — за это грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 4-х лет (ст 260.1 УК РФ).

В периоды пожарной опасности доступ в леса может временно закрываться. Штрафы за нарушение достигают десятков тысяч рублей.

Правила касаются не только грибов, но и ягод, орехов, лекарственных трав. Специалисты советуют новосибирцам перед походом уточнять актуальные ограничения, чтобы обычная прогулка не обернулась штрафом.