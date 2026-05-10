Фермер из Ордынского района просит компенсировать ущерб в 150 млн рублей

Владимир Гуркин, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Водолей» из села Козиха Ордынского района, обратился к региональным властям с просьбой о компенсации после массового изъятия скота. В марте 2026 года в хозяйстве уничтожили около 820 голов — примерно 600 коров и 220 овец. Причиной стало подозрение на особо опасное заболевание.

По словам фермера, официальные документы с подтверждением диагноза ему до сих пор не предоставили. Компенсационных выплат за изъятый скот хозяйство также не получило, хотя прошло почти два месяца. Предварительная оценка ущерба, как отметил Гуркин, составляет около 150 миллионов рублей — серьёзная сумма для небольшого сельхозпредприятия.

Фермер подчеркнул, что техника, корма и персонал сохранились, но без финансовой поддержки восстановить поголовье невозможно.

«Мы убедительно и настоятельно просим наше правительство решить вопрос, а именно возместить все затраты, понесённые за изъятый скот. Нам бы хотелось работать дальше», — говорится в обращении к властям.

