Новосибирские вузы смогут ограничить приём в магистратуру для непрофильных выпускников

В Госдуму внесён законопроект, который позволяет российским вузам ограничивать приём в магистратуру для абитуриентов без профильного образования или опыта работы по специальности. В случае принятия документа нововведения коснутся и новосибирских университетов.

Сейчас поступать в магистратуру могут выпускники любых направлений, что, по мнению авторов инициативы, снижает качество подготовки специалистов. Двух лет обучения недостаточно, если у студента нет базовых знаний по профильным дисциплинам.

Примеры за 2025 год: около 20% зачисленных на программу «Химическая технология» ранее окончили «Менеджмент», «Экономику», «Юриспруденцию» или «Лингвистику». Примерно четверть студентов магистратуры по юриспруденции имели дипломы по прикладной математике, химии и экологии.

Авторы документа подчёркивают: без знаний фундаментальных дисциплин невозможно обеспечить качественную подготовку высококвалифицированных кадров. Инициатива направлена на устранение этой проблемы.