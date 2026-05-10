вчера 22:00
общество

В Новосибирске после теплых выходных похолодает до 0 градусов

После тёплых майских выходных в Новосибирске резко похолодает. К середине следующей недели температура воздуха может опуститься до нулевой отметки, предупреждают ведущие погодные сервисы.

По данным Gismeteo, наиболее холодной станет ночь на среду. Днём в начале недели столбик термометра не поднимется выше +6 °C. «Яндекс Погода» прогнозирует около 0 °C в ночь на понедельник, а во вторник и среду — около +1 °C.

Во вторник возможен мокрый снег и дождь. К концу недели, по разным прогнозам, в регионе вновь потеплеет: дневная температура составит +11...+14 °C.

Жителям рекомендуют учитывать резкие изменения погоды при планировании недели.

Ранее Сиб.фм писал о магнитных бурях в мае 2026 года.

Тимур Панкратов
Журналист

