В Новосибирске опровергли отмену выставки «День хвоста» и предложили перенести её

В управлении ветеринарии Новосибирской области опровергли слухи об отмене выставки «День хвоста», но подтвердили перенос. Мероприятие, которое должно было пройти в ближайшее время, состоится позднее.

Выставка «День хвоста» проходит в Новосибирске с 2016 года. За это время проведено более 50 ярмарок, дом обрели 618 животных — 593 кошки и 25 собак. На мероприятиях бездомным питомцам помогают найти хозяев. Все животные проходят ветеринарный осмотр.

В ведомстве подчеркнули, что открыты к диалогу с общественными организациями и готовы оказать консультационную поддержку.

Ранее Сиб.фм сообщил, что мероприятие отменено всего за два дня до запланированной даты.