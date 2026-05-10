Депутат от Нововсибирской области предложил дифференцировать сумму семейной ипотеки по числу детей

Минфин России подтвердил, что предложения по модернизации «Семейной ипотеки» сейчас совместно прорабатываются с федеральными органами. Об этом сообщил автор инициативы, депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко.

Рассматривается дифференциация максимальной суммы кредита в зависимости от количества детей и региона проживания. Также разрабатываются механизмы, которые предотвратят использование льготной ипотеки для покупки инвестиционных квартир.

Аксененко подчеркнул: программа должна оставаться социальной мерой поддержки, адресно помогая семьям улучшать жилищные условия, а не использоваться в спекулятивных целях.

Ранее Сиб.фм писал о продаже в Новосибирске шахмат за миллиард рублей.