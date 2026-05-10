82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 мая, 08:43
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
11 мая, 08:43
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 18:20
общество

Шахматы ручной работы выставили на продажу в Новосибирске за 1 млрд рублей

Фото: magnific / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске на одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже необычных шахмат. Цена лота составляет 999 999 999 рублей. Автор утверждает, что фигуры выполнены полностью вручную и отличаются высокой детализацией.

Особое внимание продавец уделил чёрному королю. По его словам, «король черных с десятью лицами показывает, насколько это филигранная и щепетильная работа. Столько масок может надевать на себя темный человек, тогда как светлый, добрый и честный — без маски».

Набор изготовлен из натурального дерева неизвестной породы. Резные фигуры, по замыслу автора, способны приносить эстетическое удовольствие не только во время игры, но и при простом рассматривании.

Продавец подчёркивает, что в эпоху массового производства изделия ручной работы являются редкостью. Однако потенциальных покупателей на столь дорогой лот пока не видно.

Ранее Сиб.фм писал о продаже в Новосибирске Chevrolet Caprice из 90-х.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Тимур Панкратов
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.