Новосибирцы выбрали имя для белого медвежонка в зоопарке

В Новосибирском зоопарке подвели итоги голосования по выбору имени для белого медвежонка, родившегося в декабре 2025 года. Победителем стало имя Умка, которое набрало 14 328 голосов в двух социальных сетях.

В Telegram за Умку проголосовали 12 134 человека, во «ВКонтакте» — 2 194. Второе место занял Врангель (8 970 голосов), третье — Таймыр (1 807), далее Юки (1 446) и Байкал (1 218). Всего в голосовании приняли участие тысячи новосибирцев. Остальные имена шорт-листа также набрали сотни голосов.

Имя Умка имеет особый культурный смысл. В переводе с чукотского оно означает «самец белого медведя». Кроме того, оно вызывает тёплые воспоминания о популярном советском мультфильме про дружбу мальчика и медвежонка.

Теперь малыш официально носит это доброе и символичное имя. Сотрудники зоопарка уверены, что Умка станет любимцем посетителей и будет дарить им радостные эмоции.