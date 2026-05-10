Уголовное дело заставило новосибирца выплатить дочерям 918 тысяч рублей

Угроза оказаться на скамье подсудимых заставила 32-летнего жителя Новосибирска в рекордные сроки вспомнить о финансовых обязательствах перед двумя дочерьми от разных браков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Мужчина годами уклонялся от выплаты алиментов, не имея официального заработка и какого-либо имущества, которое могли бы арестовать приставы. Ранее за систематическую неуплату средств на содержание детей его уже привлекали к административной ответственности. Тогда суд назначил неплательщику 40 часов обязательных работ, которые он отработал в ритуальной службе.

Однако эта мера не возымела должного эффекта, и погашать накопившуюся задолженность мужчина не начал. В итоге было начато досудебное расследование для привлечения неплательщика уже к уголовной ответственности.

Ситуация кардинально переменилась именно в тот день, когда дело было возбуждено. Осознав реальность уголовного наказания, должник явился к судебному приставу-исполнителю и разом перечислил на депозитный счёт службы всю сумму долга – 918 000 рублей. Вдобавок он предъявил документ, подтверждающий его официальное трудоустройство.

Как только деньги ушли взыскателям, уголовное преследование было прекращено. Теперь, согласно новому постановлению, из его легальной зарплаты будут регулярно удерживаться текущие алиментные платежи вплоть до совершеннолетия девочек.