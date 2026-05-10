Минздрав Новосибирской области рассказал о скрытых симптомах волчанки

Минздрав Новосибирской области напомнил жителям региона о симптомах системной красной волчанки — аутоиммунном заболевании, которое часто маскируется под усталость, аллергию или стресс. В ведомстве пояснили, что при волчанке иммунная система атакует собственные клетки организма, вызывая так называемый «внутренний пожар».

Среди настораживающих признаков: сыпь на лице (в виде бабочки), хроническая слабость, боли в суставах, реакция на солнце, потеря волос, отёки и беспричинная температура. При трёх и более симптомах медики советуют немедленно обратиться к ревматологу.

В минздраве заверили, что болезнь не приговор — пациенты могут жить полноценной жизнью.

