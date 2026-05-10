Курьеры в Новосибирске больше не смогут ездить быстрее 25 км/ч

В России ужесточили правила для курьеров. С 8 мая каждый доставщик перед сменой должен предъявить документы и сфотографироваться. Скорость электросамокатов, велосипедов и мопедов ограничили 25 км/ч.

В цифровую систему попадают данные о работе каждого курьера, что позволяет оперативно применять меры — от штрафа до блокировки. Нововведения коснулись всех регионов, включая Новосибирскую область.

Эксперты предупреждают о возможных последствиях. По мнению аналитиков, ужесточение контроля и сокращение числа курьеров, не соответствующих новым требованиям, может привести к росту стоимости доставки или к отказу компаний от прямого найма сотрудников в пользу работы с самозанятыми. Реальные результаты нововведений будут зависеть от технических нюансов работы системы.