82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 мая, 08:42
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
11 мая, 08:42
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 21:40
общество

Курьеры в Новосибирске больше не смогут ездить быстрее 25 км/ч

Фото: pexels / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В России ужесточили правила для курьеров. С 8 мая каждый доставщик перед сменой должен предъявить документы и сфотографироваться. Скорость электросамокатов, велосипедов и мопедов ограничили 25 км/ч.

В цифровую систему попадают данные о работе каждого курьера, что позволяет оперативно применять меры — от штрафа до блокировки. Нововведения коснулись всех регионов, включая Новосибирскую область.

Эксперты предупреждают о возможных последствиях. По мнению аналитиков, ужесточение контроля и сокращение числа курьеров, не соответствующих новым требованиям, может привести к росту стоимости доставки или к отказу компаний от прямого найма сотрудников в пользу работы с самозанятыми. Реальные результаты нововведений будут зависеть от технических нюансов работы системы.

ОЦЕНИТЬ статью
6
Подпишитесь на нас в max

Тимур Панкратов
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.