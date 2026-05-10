Уроженцу Новосибирска Алексею Маклакову присвоили звание заслуженного артиста РФ

Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» уроженцу Новосибирска Алексею Маклакову. Документ опубликован 8 мая 2026 года.

Алексей Маклаков — артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Широкую известность ему принесла роль старшего прапорщика Шматко в популярном телесериале «Солдаты». Также артист известен другими работами в театре и кино, занимается вокалом и участвует в творческих проектах.

Звание присвоено за заслуги в области культуры и искусства.

