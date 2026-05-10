82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 мая, 08:43
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
11 мая, 08:43
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 22:40
культура

Уроженцу Новосибирска Алексею Маклакову присвоили звание заслуженного артиста РФ

Фото: пресс-служба ТНТ / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» уроженцу Новосибирска Алексею Маклакову. Документ опубликован 8 мая 2026 года.

Алексей Маклаков — артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Широкую известность ему принесла роль старшего прапорщика Шматко в популярном телесериале «Солдаты». Также артист известен другими работами в театре и кино, занимается вокалом и участвует в творческих проектах.

Звание присвоено за заслуги в области культуры и искусства.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские артисты покорили Буркина-Фасо.

ОЦЕНИТЬ статью
24
Подпишитесь на нас в max

Тимур Панкратов
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.