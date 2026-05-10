Дорогу «Сузун — Битки — Преображенка» отремонтируют за 255,8 млн рублей к сентябрю 2027 года

В Новосибирской области объявили конкурс на выбор подрядчика для ремонта автомобильной дороги «Сузун — Битки — Преображенка». Работы будут проводиться в границах Искитимского района. Заказчиком выступает ГКУ НСО «Управление контрактной системы».

Начальная стоимость контракта превышает 255,8 миллиона рублей. Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, подрядчику предстоит завершить ремонт дорожного полотна к началу осени 2027 года — срок действия контракта установлен до 3 сентября 2027 года.

Прием заявок на участие в открытом конкурсе продлится до 5 июня 2026 года. Победитель должен будет приступить к выполнению работ сразу после заключения контракта. Жители Искитимского района смогут рассчитывать на улучшение транспортной доступности после завершения ремонта.