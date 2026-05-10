вчера 23:40
общество

Новосибирским компаниям требуется в два раза меньше работников, чем год назад

Фото: t.me/kudryavtsevmaksim / опубликовано Сиб.фм
Работодатели Новосибирской области на конец марта 2026 года заявили 23 201 вакансию. Как свидетельствуют данные Новосибирскстата, это почти в два раза меньше, чем в августе 2025 года, когда пик спроса достиг 39 773 предложений.

Среднесписочная численность работников предприятий региона в январе-феврале 2026 года составила 919,9 тысячи человек — на 1,3% больше, чем годом ранее. Больше всего новосибирцев занято в обрабатывающих производствах (156 363), оптовой и розничной торговле (146 821), образовании (99 801), здравоохранении (82 991) и транспорте (80 448).

Наибольший прирост сотрудников за два месяца года зафиксирован в добыче полезных ископаемых (+14%), административной деятельности (+9%) и сфере информации и связи (+7%).

Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта составил 0,6% от численности рабочей силы. В центрах занятости состояли на учете 9,6 тысячи граждан, статус безработного имели 8,1 тысячи человек. В марте трудоустроились 1,6 тысячи жителей региона — на 26% больше, чем годом ранее.

0
Тимур Панкратов
Журналист

