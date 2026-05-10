Страховые пенсии новосибирцев пересчитают в августе 2026 года

Работающих новосибирцев ждёт перерасчёт страховых пенсий 1 августа. Об этом ТАСС сообщила профессор РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

Военные пенсии проиндексируют с 1 октября. Сейчас военным выплачивают 93,59% от денежного довольствия, но коэффициент могут изменить.

С 1 января 2026 года страховые пенсии уже выросли на 7,6%. В дальнейшем индексация будет проходить дважды в год — в феврале и апреле.

