В Приобском неизвестный ограбил пункт Wildberries на 134 тыс. рублей

Вечером 9 мая в поселке Приобский Новосибирского района произошло ограбление пункта выдачи интернет-заказов Wildberries. Злоумышленник похитил товары на общую сумму около 134 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном Главке МВД, личность налетчика не удалось опознать по записям с камер наблюдения — он скрывал лицо под мотошлемом. Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия. Ведется работа по установлению и задержанию подозреваемого.

