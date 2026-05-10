вчера 23:55
проиcшествия

В Приобском неизвестный ограбил пункт Wildberries на 134 тыс. рублей

Фото: ИИ / опубликовано на Сиб.фм
Вечером 9 мая в поселке Приобский Новосибирского района произошло ограбление пункта выдачи интернет-заказов Wildberries. Злоумышленник похитил товары на общую сумму около 134 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном Главке МВД, личность налетчика не удалось опознать по записям с камер наблюдения — он скрывал лицо под мотошлемом. Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия. Ведется работа по установлению и задержанию подозреваемого.

Ранее Сиб.фм писал, что курьеры в Новосибирске не смогут ездить более 25 км/ч.

Тимур Панкратов
Журналист

