Бухгалтер районной газеты из Новосибирской области 8 лет начисляла выплаты самой себе

Венгеровский районный суд Новосибирской области рассмотрел дело бывшего главного бухгалтера местной газеты. Женщину признали виновной в присвоении крупной суммы, принадлежавшей редакции. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, в период с 2017 по 2025 год она, используя служебный доступ к бухгалтерским программам, систематически формировала фиктивные документы на выплаты в свой адрес.

Ни одна из этих выплат не имела под собой реальных оснований. Следствие подсчитало, что за 8 лет таким способом главбух незаконно обогатилась на 1 469 317 рублей 13 копеек. Однако после разоблачения она полностью возместила причинённый ущерб, вернув все средства.

Суд квалифицировал действия подсудимой по части 4 статьи 160 УК РФ. С учётом добровольного погашения ущерба ей назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор мошеннику, обокравшему граждан в пандемию.