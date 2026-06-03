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общество

Сотрудники новосибирского метро спасли пассажира с инсультом на станции «Площадь Карла Маркса»

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Работники Новосибирского метрополитена помогли предотвратить трагедию на станции «Площадь Карла Маркса». Инцидент произошёл 23 апреля около 11 часов утра. Пассажиру внезапно стало плохо прямо в вагоне электропоезда. О случившемся оперативно сообщили его супруге.

Как рассказали в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен», дежурный персонал станции незамедлительно отреагировал на происшествие. Совместно с сотрудниками полиции они помогли мужчине выбраться из вагона и одновременно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Позже работники метрополитена повторно связались с супругой пострадавшего и сообщили, в какое именно лечебное учреждение его госпитализировали.

У пассажира диагностировали инсульт, поэтому счёт шёл на минуты. Именно слаженные и быстрые действия персонала подземки позволили доставить мужчину в больницу вовремя и сохранить ему жизнь. Сейчас пострадавший проходит восстановление и также выражает искреннюю благодарность своим спасителям.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор мошеннику, обокравшему граждан в пандемию.

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Кристина Уколова
Журналист

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