Сотрудники новосибирского метро спасли пассажира с инсультом на станции «Площадь Карла Маркса»

Работники Новосибирского метрополитена помогли предотвратить трагедию на станции «Площадь Карла Маркса». Инцидент произошёл 23 апреля около 11 часов утра. Пассажиру внезапно стало плохо прямо в вагоне электропоезда. О случившемся оперативно сообщили его супруге.

Как рассказали в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен», дежурный персонал станции незамедлительно отреагировал на происшествие. Совместно с сотрудниками полиции они помогли мужчине выбраться из вагона и одновременно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Позже работники метрополитена повторно связались с супругой пострадавшего и сообщили, в какое именно лечебное учреждение его госпитализировали.

У пассажира диагностировали инсульт, поэтому счёт шёл на минуты. Именно слаженные и быстрые действия персонала подземки позволили доставить мужчину в больницу вовремя и сохранить ему жизнь. Сейчас пострадавший проходит восстановление и также выражает искреннюю благодарность своим спасителям.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор мошеннику, обокравшему граждан в пандемию.