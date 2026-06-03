Новосибирский первоклассник победил во всероссийском конкурсе научно-популярного видео

На киностудии имени Максима Горького подвели итоги пятого сезона всероссийского конкурса научно-популярных видеороликов «Знаешь? Научи!».

В число победителей вошёл первоклассник из Новосибирска Ян Якушин, представлявший школу № 220. Он занял первое место в номинации «Умные материалы в городах будущего» в возрастной категории «младшая школа».

В своей конкурсной работе мальчик доступно и увлекательно объяснил, что такое полимеры и почему они считаются важнейшим компонентом современных строительных технологий. Судя по увлечениям юного исследователя, интерес к науке у него разносторонний. Как сообщили в областном министерстве образования, Ян занимается конструированием, создаёт поделки с помощью 3D-ручки, играет в хоккей и живо интересуется космосом. Сам победитель признался, что его главная мечта — узнать, существует ли жизнь на других планетах.

Ранее сообщалось, что новосибирским школьникам напомнили даты ОГЭ и ЕГЭ в июне.