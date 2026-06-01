Новосибирским школьникам напомнили даты ОГЭ и ЕГЭ в июне

В Новосибирской области опубликован график государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов. Документ позволяет школьникам и их родителям заранее спланировать начало летних каникул.

Для девятиклассников основной этап ОГЭ начался 2 июня с экзамена по математике. 6 июня пройдут испытания по информатике и иностранным языкам, а 9 июня школьники напишут русский язык. Экзамены по другим предметам назначены на 5, 16 и 19 июня. Резервные дни предусмотрены с конца июня до начала июля.

Одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ 1 июня. В этот день проходят экзамены по истории, литературе и химии. Русский язык выпускники напишут 4 июня, базовую и профильную математику — 8 июня. Обществознание и физика запланированы на 11 июня, биология, география и письменная часть иностранных языков — на 15 июня. Устные экзамены по иностранным языкам и информатика состоятся 18 и 19 июня.

Основной период ЕГЭ завершится дополнительными днями сдачи с 22 по 25 июня.

Результаты экзаменов будут публиковаться в течение 10–14 дней после их проведения. Работы, выполненные в резервные сроки, проверят быстрее — в среднем за 7–10 дней. Узнать свои баллы выпускники смогут через школы, региональный центр обработки информации, портал «Госуслуги» и официальный сайт ЕГЭ.