82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 21:11
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 21:11
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 19:43
общество

Новосибирским школьникам напомнили даты ОГЭ и ЕГЭ в июне

Фото: Сиб.фм / Magnific
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области опубликован график государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов. Документ позволяет школьникам и их родителям заранее спланировать начало летних каникул.

Для девятиклассников основной этап ОГЭ начался 2 июня с экзамена по математике. 6 июня пройдут испытания по информатике и иностранным языкам, а 9 июня школьники напишут русский язык. Экзамены по другим предметам назначены на 5, 16 и 19 июня. Резервные дни предусмотрены с конца июня до начала июля.

Одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ 1 июня. В этот день проходят экзамены по истории, литературе и химии. Русский язык выпускники напишут 4 июня, базовую и профильную математику — 8 июня. Обществознание и физика запланированы на 11 июня, биология, география и письменная часть иностранных языков — на 15 июня. Устные экзамены по иностранным языкам и информатика состоятся 18 и 19 июня.

Основной период ЕГЭ завершится дополнительными днями сдачи с 22 по 25 июня.

Результаты экзаменов будут публиковаться в течение 10–14 дней после их проведения. Работы, выполненные в резервные сроки, проверят быстрее — в среднем за 7–10 дней. Узнать свои баллы выпускники смогут через школы, региональный центр обработки информации, портал «Госуслуги» и официальный сайт ЕГЭ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.